Mercato - Barcelone : Vers un énorme désaccord pour ce départ à 20M€ ?

Alors qu'il ne semble pas entrer dans les plans de son entraîneur Ernesto Valverde, Jean-Clair Todibo pourrait trouver une porte de sortie cet hiver dans un top club européen. Mais les négociations bloquent sur un point précis. Explications.

Arrivé lors du dernier mercato d'hiver, Jean-Clair Todibo (19 ans) avait été recruté par FC Barcelone pour environ 1M€. Mais une année plus tard, Jean-Clair Todibo peine à trouver sa place au Barça et pourrait déjà quitter la Catalogne. En effet, Todibo intéresse de nombreux clubs, à l'image du Milan AC et Manchester United. Mais les négociations bloqueraient avec le dernier cité selon Sport .

Manchester United ne veut pas de clause de rachat

D'après le quotidien catalan, Manchester United ne souhaiterait pas ajouter la clause de rachat que le FC Barcelone impose souvent lors des négociations concernant les joueurs à fort potentiel. Un point de désaccord majeur qui pourrait faire capoter les négociations pour Jean-Clair Todibo, à moins que Manchester United arrive avec une offre bien supérieure à celles de ses concurrents.