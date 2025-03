Viré par le FC Nantes, il est prêt à signer… chez Canal+ !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En novembre 2023, le FC Nantes décidait de virer Pierre Aristouy de ses fonctions d’entraîneur, le remplaçant alors par Antoine Kombouaré. Depuis, celui qui était le technicien des Canaris intervient régulièrement en tant que chroniqueur. Et si cela menait Aristouy sur Canal+ au Canal Football Club ? Le principal intéressé ne ferme aucune porte.

Après plusieurs années à travailler avec la réserve et les U19 du FC Nantes, Pierre Aristouy avait obtenu sa chance d’entraîner l’équipe principale des Canaris. Bénéficiant de la confiance de Waldemar Kita, le technicien de 45 ans n’aura finalement pas fait long feu. Après quelques mois seulement, Aristouy a été remercié et c’est Antoine Kombouaré qui était alors revenu entraîner le FC Nantes.

« Je voulais expérimenter ce métier-là »

Viré donc du FC Nantes, Pierre Aristouy a depuis épousé une carrière de consultant. Et à ce propos, il a notamment confié pour So Foot : « Je voulais expérimenter ce métier-là. Ça me plaît d’avoir cette complémentarité avec un journaliste. Lui va être beaucoup plus dans l’émotion et la description de ce qui se passe, et moi, de mon côté, j’apporte mon analyse. Pourquoi pas un jour transférer cette envie sur des médias plus importants ».

« Je reste disponible »

Et si Pierre Aristouy atterrissait sur le plateau du Canal Football Club pour exposer ses analyses ? Le principal intéressé s’est prononcé sur une arrivée au sein du groupe Canal+, confiant alors : « Au Canal Football Club prochainement ? Si les gens sont intéressés, je reste disponible, avec de bonnes envies et de bonnes intentions ».