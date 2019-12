Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Énorme révélation sur l’intérêt du Real Madrid pour Neymar !

Publié le 21 décembre 2019 à 8h45 par H.G.

Alors que le Real Madrid avait été annoncé intéressé par la perspective de recruter Neymar l’été passé, le club espagnol aurait finalement écarté cette signature en raison des blessures à répétition de l'attaquant du PSG.

Ce n’est plus un secret pour personne : deux ans après son arrivée au PSG, Neymar souhaitait quitter le club de la capitale pour retourner au FC Barcelone. Cependant, en dépit de longues négociations, aucun accord n’a pu être trouvé entre les Blaugrana et les Parisiens, conduisant ainsi l’attaquant brésilien à rester au PSG pour une troisième saison. Cependant, le Barça n’était pas l’unique club intéressé par Neymar. En effet, le Real Madrid a longtemps été annoncé comme un possible point de chute pour le joueur de 27 ans. Mais ses blessures répétées ces dernières saisons auraient eu raison de ce transfert…

« Nous ne pouvions pas payer 200M€ pour un joueur avec une blessure chronique à la cheville »