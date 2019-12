Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Karim Benzema aura le dernier mot pour son avenir !

Publié le 21 décembre 2019 à 6h45 par T.M.

Du côté du Real Madrid, l’avenir de Karim Benzema est actuellement l’un des gros dossiers. Et c’est bien le Français qui aurait les cartes en main.

Karim Benzema a tout connu au Real Madrid, mais malgré les nombreuses épreuves, le Français est toujours là et il est aujourd’hui le leader de l’équipe de Zinedine Zidane. Une belle histoire qui pourrair ne pas s’arrêter de sitôt. En effet, alors que le Français est actuellement sous contrat jusqu’en 2021, le Real Madrid pourrait rapidement offrir un nouveau contrat à Benzema.

Que choisira Benzema ?

Le Real Madrid aurait bien l’intention de récompenser Karim Benzema. Selon As, les deux parties discuteraient depuis plusieurs mois et un contrat jusqu’en 2023 pourrait alors être proposé au Français. Toutefois, selon le média ibérique, Benzema pourrait bien en décider autrement et prolonger dans un premier temps jusqu’en 2022 afin de savoir dans quelle condition physique il sera.