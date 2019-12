Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Benzema pourrait prendre une décision retentissante pour son avenir !

Publié le 20 décembre 2019

Même s'il donnerait toujours sa priorité au Real Madrid, Karim Benzema attendrait une offre précise de la part de Florentino Pérez pour prolonger chez les Merengue. Et dans le cas contraire, un départ ne serait pas à exclure...

À 32 ans, Karim Benzema n'a jamais été aussi important au Real Madrid. En effet, l'international français est devenu le patron de l'attaque merengue suite au départ de Cristiano Ronaldo en 2018 et reste indispensable aux yeux de Zinedine Zidane. Karim Benzema en est déjà à 16 buts sous le maillot du Real Madrid depuis le début de la saison, de quoi le placer dans une position de force pour négocier une prolongation de contrat. Lié jusqu'en 2021 avec le club de la capitale espagnole, Karim Benzema serait d'ailleurs en discussion avec sa direction, prête à le prolonger jusqu'en 2023 selon les dernières informations du quotidien AS. Néanmoins, Karim Benzema espérerait obtenir une belle revalorisation salariale avec ce nouveau contrat.

Benzema voudrait un gros contrat au Real Madrid