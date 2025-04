L’OM jette 3M€ par les fenêtres : Il hallucine !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Cantonné au loft depuis l’été dernier alors qu’il avait refusé de quitter l’OM, Chancel Mbemba perçoit pourtant un imposant salaire de 280 000€ par mois, soit un peu plus de 3M€ par an. Un énorme gâchis aux yeux de Pierre Ménès, qui hallucine du traitement réservé au défenseur central congolais de l’OM.

C’est bientôt la fin du calvaire pour Chancel Mbemba (30 ans) à l’OM ! Le défenseur central congolais, qui n’entre pas du tout dans les plans de Roberto De Zerbi, arrivera au terme de son contrat et quittera donc le club phocéen libre et dans l’anonymat le plus total en juin prochain. Il faut dire que Mbemba, qui a été cantonné au loft depuis le début de la saison, n’a pas eu droit à la moindre minute de jeu avec l’équipe première. Il touche pourtant le jackpot à l’OM, avec un salaire annuel estimé à plus de 3M€ que ses dirigeants ont donc dépensé inutilement cette saison.

Ménès hallucine pour Mbemba

Dans une vidéo diffusée sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès s’avoue stupéfait devant l'inutilité de Mbemba alors que l’OM affiche de grosses carences défensives cette saison : « Ils ont super défenseur central qu’ils payent 280 000€ par mois et qui n’a pas joué une minute depuis le début de la saison, c’est Mbemba. J’ai cru pourtant comprendre que les mecs qui dirigeaient ce club étaient des fins stratèges de football. Force est de constater que ce n’est pas forcément le cas ».

« C’est grotesque »

« C’est un non-sens footballistique. Juste pour faire un concours de quéquette avec le joueur, ‘ah tu ne veux pas prolonger, bah tu ne joueras pas de la saison’. Le joueur, qui est très près de ses sous et qui a une idée très mercantile, a répondu ‘Pas grave. Je ne vais pas jouer mais je vais prendre mes 280 000 € par mois’. Cette situation est néfaste, ridicule, et surtout elle prive l’OM du joueur qui manque. C’est absolument incroyable. Que tu sois resté à ce point buté sur tes positions, juste par fierté. On a parlé du PSG avec Rabiot, mais cette situation est la même, c’est tout à fait grotesque », poursuit Pierre Ménès sur le cas Mbemba à l’OM.