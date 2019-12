Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Karim Benzema prêt à prendre une grande décision pour son avenir ?

Publié le 20 décembre 2019 à 9h00 par T.M.

Du côté du Real Madrid, la prolongation de Karim Benzema serait actuellement en discussion entre les différentes parties. Et le Français pourrait prendre une décision importante à ce sujet.

Suite au départ de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema a parfaitement repris le flambeau au Real Madrid. Désormais, c’est le Français qui porte les Merengue et à 32 ans, il semble être dans la forme de sa vie. Leader de l’équipe de Zinedine Zidane, Benzema impressionne et cela pourrait lui servir au moment de négocier son nouveau contrat avec Florentino Pérez. En effet, l’avenir de l’attaquant est actuellement l’un des gros dossiers au sein de la Casa Blanca. Sous contrat jusqu’en 2021, l’ancien de l’OL pourrait prochainement parapher un nouveau bail. Mais jusqu’à quand ?

Benzema a une idée pour sa prolongation