Mercato - Real Madrid : Deschamps fait une grosse annonce sur l'avenir de Zidane !

Publié le 20 décembre 2019 à 8h30 par La rédaction

Didier Deschamps, qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2022, a admis que Zinédine Zidane pourrait lui succéder à la tête de l’équipe de France.

Les résultats parlent pour lui. Finaliste de l’Euro 2016 et champion du monde en Russie en 2018, Didier Deschamps a récemment prolongé son contrat jusqu’au 31 décembre 2022 et mènera l’équipe de France durant les prochaines compétitions internationales. Malgré cette prolongation, la question de sa succession est récurrente et le nom de Zinédine Zidane revient avec insistance. L’ancien numéro 10 de l’équipe de France a obtenu de nombreux titres à la tête du Real Madrid et son passé sous le maillot national en fait un candidat naturel. Ainsi, Zinédine Zidane pourrait-il devenir le prochain sélectionneur des Bleus ?

« À un moment ou un autre, Zidane sera sélectionneur de l’équipe de France »