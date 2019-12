Foot - Real Madrid

Real Madrid : Sergio Ramos s'enflamme pour Karim Benzema !

Publié le 17 décembre 2019 à 0h00 par La rédaction

Grâce à un but de Karim Benzema dans les ultimes instants de la rencontre, le Real Madrid a ramené un point du déplacement à Valence (1-1). Son capitaine Sergio Ramos s'est exprimé sur l'état de forme du buteur.

Le Real Madrid peut à nouveau remercier Karim Benzema. Un scénario vu et revu depuis deux saisons alors qu'Eden Hazard, l'autre atout offensif du Real est actuellement à l'infirmerie. Cette fois le numéro 9 a inscrit un but dans les ultimes instants de Valence-Real Madrid (1-1) pour ramener un point de ce déplacement. Le Français a déjà inscrit 16 buts depuis le début de la saison. Son capitaine Sergio Ramos s'est enflammé pour les performances de Karim Benzema.

« Il traverse une grande période de forme »