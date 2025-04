Zidane - PSG : Une collaboration de choc déjà prévue ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en pleine bourre avec le PSG, Désiré Doué est en train de s’imposer comme un élément indispensable du secteur offensif de Luis Enrique. Et Pierre Ménès lui prédit déjà le même avenir avec l’équipe de France. De quoi promettre une collaboration grandiose dans les années à venir avec Zinedine Zidane en tant que sélectionneur des Bleus ?

C’est désormais officiel, Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l’équipe de France au terme de la Coupe du Monde 2026, et Zinedine Zidane est logiquement pressenti pour venir lui succéder sur le banc des Bleus à cette date. L’ancien coach du Real Madrid aura donc tout le loisir de bâtir sereinement une équipe de France à son image, portée vers l’avenir, et Zidane devrait logiquement compter sur le nouveau phénomène du PSG pour cela.

Doué, la montée en puissance

Désiré Doué (19 ans) cartonne actuellement avec le PSG, lui qui s’était montré plutôt discret après son transfert en provenance de Rennes l’été dernier (50M€). Et dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot Le Foot, Pierre Ménès joué l’évolution du nouveau crack du PSG : « Il y a des choses qui ont changé au PSG. Évidemment le repositionnement d’Ousmane Dembélé au poste d’avant-centre, mais aussi l’explosion de Désiré Doué. Dans un rôle de puncheur, de dribbleur, de déstabilisateur des défenses adverses qui est extrêmement intéressant et qui apporte une solution de plus au jeu de Luis Enrique. Je suis presque persuadé que c’est pas forcément la tasse de thé du coach espagnol, et c’est là où je loue sa capacité d’adaptation. Il voit que Doué lui apporte beaucoup », estime Ménès, qui voit très grand pour l’avenir de Doué, que ce soit au PSG ou en équipe de France.

« Un très grand espoir »

« C’est un joueur extrêmement intéressant, un très grand espoir. C’est un joueur qui est parti pour être un joueur majeur du PSG dans les années à venir, et de l’équipe de France aussi », poursuit Pierre Ménès. Zinedine Zidane, s’il débarque sur le banc de l’équipe de France, pourrait donc réserver une belle et longue collaboration avec le jeune phénomène du PSG.