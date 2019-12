Foot - Mercato - PSG

Mercato – PSG : Pourquoi Neymar s’est rapproché de Paris

Publié le 21 décembre 2019 à 1h10 par La rédaction

Le rapprochement récent entre le PSG et Neymar pourrait bien avoir trouvé son explication. Analyse.

Ces dernières semaines, on a assisté à un réchauffement très net de la relation entre Neymar et le Paris Saint-Germain, entre une implication sans faille du joueur sur le terrain et une première prise de contact entre les deux parties en vue d’une prolongation. L’explication de ce rapprochement soudain pourrait bien avoir été livrée aujourd’hui en Italie.

Barcelone doit vendre pour 150 millions avant la fin de saison…