Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce message fort sur le choix de l’OM de recruter Radonjic !

Publié le 20 décembre 2019 à 22h30 par T.M.

Alors que Nemanja Radonjic commence seulement à répondre aux attentes, Salvo Muslin, ancien sélectionneur de la Serbie, assure que l’OM a fait une bonne affaire.

Du côté de l’OM, l’homme en forme en ce moment n’est autre que Nemanja Radonjic. Après n’avoir jamais trouvé le chemin des filets depuis son arrivée à l’été 2018, le Serbe reste sur 4 buts en 5 matchs. De quoi redonner espoir à tous les fans marseillais qui doutaient du choix de l’OM d’avoir dépensé 12M€ pour recruter Radonjic à l'été 2018 en provenance de l’Etoile Rouge de Belgrade. Et pour ceux qui douteraient encore, Salvo Muslin, ancien sélectionneur de la Serbie, a fait passer un message fort.

« L’OM a fait une très bonne affaire »