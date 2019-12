Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prêt à laisser le champ libre à Leonardo dans ce dossier à 120M€ ?

Publié le 20 décembre 2019 à 22h15 par B.C.

Alors que le PSG et le Real Madrid seraient à la lutte pour Kalidou Koulibaly, Florentino Pérez aurait visiblement été refroidi par les exigences financières du Napoli.

À 35 ans, Thiago Silva pourrait quitter le PSG à l'issue de la saison. En effet, même si l'international brésilien répète régulièrement vouloir poursuivre sa carrière dans la capitale, Leonardo aurait des doutes au sujet du défenseur et se serait même mis à la recherche de son successeur. Le directeur sportif du PSG s'intéresserait notamment à Kalidou Koulibaly, considéré comme l'un des meilleurs joueurs à son poste en Serie A. Toutefois, le Sénégalais de 28 ans aurait également tapé dans l’œil de Florentino Pérez, mais le président du Real Madrid aurait été refroidi par son prix.

Le Real Madrid se serait fixé une limite pour Koulibaly