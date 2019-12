Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel serait passé à l'action pour cette ancienne pépite de l'OL !

Publié le 21 décembre 2019 à 18h30 par B.C.

Formé à l'OL, Gédéon Kalulu se retrouverait sur les tablettes de l'AS Saint-Étienne, et le club de Claude Puel aurait d'ores et déjà entamé des discussions pour le latéral droit.

En arrivant à l'AS Saint-Étienne, Claude Puel compte bien changer le mode de fonctionnement du club du Forez. En effet, le tacticien de 58 ans a récemment pointé du doigt les récents recrutements stéphanois et a laissé entendre qu'il comptait adopter une stratégie différente à l'avenir. « Je considère que c'est un club qui a fait de bonnes choses ces dernières saisons, mais qui est parti avec un cycle court, avec des joueurs pouvant répondre présents sur un ou deux ans. Je considère que c'est un modèle qui n’amène le club sur aucune possibilité à moyen terme », expliquait Puel en marge de la rencontre face au PSG. L'ASSE pourrait donc se positionner sur des joueurs plus jeunes à l'avenir, et il semble que les Verts aient déjà une cible en tête.

L'ASSE s'est positionnée pour Gédéon Kalulu