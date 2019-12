Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une pépite à 15M€ dans le viseur de Leonardo ?

Publié le 21 décembre 2019 à 15h45 par H.G.

Alors que Boca Juniors devait percevoir une indemnité après le transfert de Leandro Paredes au PSG l’hiver dernier, un piratage informatique aurait empêché le virement parisien à bon port. Mais cette mésaventure pourrait finalement faire les affaires du club de la capitale.

Le principal chantier du PSG lors des deux dernières périodes des transferts était celui du milieu de terrain. En effet, le club de la capitale manquait cruellement de joueurs dans ce secteur et a ainsi recruté Leandro Paredes l’hiver dernier, puis Ander Herrera, Pablo Sarabia et Idrissa Gueye l’été passé. Cependant, le travail de renouvellement de l’entrejeu du PSG ne serait toujours pas terminé, et Leonardo pourrait bien profiter d’un couac survenu dans le transfert de Leandro Paredes pour se rapprocher d’une pépite argentine de Boca Juniors.

Une option préférentielle négociée pour Nicolas Capaldo ?