Mercato - PSG : Grosse menace pour Leonardo avec un crack étranger ?

Publié le 21 décembre 2019 à 15h15 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG, Sandro Tonali aurait également une grosse cote en Italie, et Leonardo pourrait donc avoir du mal à rafler la mise dans ce dossier.

Depuis l’été dernier et le retour de Leonardo au poste de directeur sportif du PSG, Sandro Tonali est annoncé dans le viseur du dirigeant parisien. Le jeune milieu de terrain de Brescia, qui est considéré comme l’un des futurs grands talents du football italien, pourrait donc venir renforcer l’entrejeu du PSG dans les prochains mois. Mais Leonardo ne serait pas seul sur Tonali, loin de là…

Une énorme concurrence pour Tonali ?