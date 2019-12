Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à revoir ses plans avec Leandro Paredes ?

Publié le 21 décembre 2019 à 13h15 par T.M.

Ces derniers jours, il était question de la volonté du PSG d’inclure Leandro Paredes dans un deal avec la Juventus pour Emre Can. Aujourd’hui, la réalité pourrait bien être différente. Explications.

Quels seront les plans du PSG pour ce mercato hivernal ? Visiblement, Leonardo aimerait bien recruter un nouveau milieu de terrain. Pour cela, le directeur sportif parisien souhaiterait notamment aller piocher du côté de la Juventus avec Emre Can. D’ailleurs, selon Calciomercato.com , le PSG pourrait bien toucher au but pour l’Allemand. En effet, une rencontre serait prévue avec les représentants du joueur de 25 ans et cette fois, Can pourrait bien dire oui au club de la capitale. Mais encore faut-il trouver la solution pour réaliser cette opération.

Un échange entre Paredes et Can ?