Mercato - PSG : Une nouvelle avancée pour une priorité hivernale de Leonardo ?

Publié le 21 décembre 2019 à 11h15 par T.M.

A la recherche d’un nouveau milieu de terrain pour cet hiver au PSG, Leonardo aurait coché le nom d’Emre Can. Et en coulisse, cela devrait avancer pour le joueur de la Juventus.

Le 1er janvier, le mercato hivernal ouvrira ses portes et l’une des questions sera de savoir ce que fera le PSG durant cette fenêtre. Dernièrement, Thomas Tuchel assurait qu’il n’avait pas forcément l’intention de changer son effectif. En revanche, du côté de Leonardo, on pourrait bien tout faire pour attirer un nouveau milieu de terrain. Et ces derniers jours, c’est le dossier Emre Can, actuellement à la Juventus, qui a pris de l’ampleur. Et l’Allemand pourrait bien se rapprocher du PSG…

Une rencontre à venir ?