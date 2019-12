Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces précisions sur les plans de Todibo pour son avenir

Publié le 21 décembre 2019 à 11h00 par T.M.

Cet hiver, Jean-Clair Todibo pourrait quitter le FC Barcelone. Toutefois, le Français a semble-t-il d’autres plans pour son avenir…

Un an après son arrivée au FC Barcelone, Jean-Clair Todibo se rapprocherait d’un départ. En effet, à l’occasion du mercato hivernal, le Français pourrait bien être poussé vers la sortie et cela n’a pas échappé à plusieurs clubs. Le Milan AC, le Bayer Leverkusen, Southampton ou encore l’AS Monaco se tiendraient prêts à récupérer Todibo. Toutefois, comme l’explique L’Equipe ce samedi, du côté du Barça, l’avenir du défenseur central serait toujours au cœur des interrogations.

Rendez-vous en janvier !