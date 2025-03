Dupont à Paris, l’impensable décision !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien sélectionneur de l'équipe de France de rugby à sept, Jérôme Davet est revenu sur la formidable aventure d'Antoine Dupont et de ses coéquipiers aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Au cours de cet entretien, le tacticien de 50 ans a révélé avoir contacté un autre joueur du XV de France.

La frontière entre le rugby à 15 et à 7 est perméable. Cette adaptabilité a permis à Antoine Dupont de faire le grand saut et de devenir la star sur le terrain de la formation de Jérôme Daret en seulement quelques mois. Performant, capable d’adsorber en très peu de temps les spécificités de cette discipline, le joueur du Stade Toulousain s’est révélé absolument primordial, jouant un rôle majeur dans la victoire de l’équipe de France lors des derniers Jeux Olympiques de Paris.

Le pari gagnant avec Dupont

Pourtant, Dupont ne cachait pas ses craintes au moment de rejoindre sa nouvelle équipe. « Il avait besoin d’oxygène, de sortir de sa zone de confort. Antoine avait des craintes, des peurs. Je n’en avais aucune. Je savais que le standard du joueur était largement adapté à notre jeu. Il fait une action toutes les 45 secondes à XV, là où en Top 14 c’est une toutes les 90 en moyenne pour les autres joueurs. Nous à 7, c’est tous les 26 secondes. Donc il n’était pas très loin » a confié son ancien sélectionneur dans les colonnes du Parisien.

Penaud a été contacté !

Dans cette aventure, le demi de mêlée aurait pu être accompagné d’un autre joueur du XV de France. « Il n’y avait pas qu’Antoine sur la table. Damian Penaud intéressait aussi fortement le 7 de France, on avait discuté avec lui. C’était le joueur qui avait les meilleures stats de franchissement avec le XV, très bon en l’air, capable de marquer de partout. Notre stratégie à l’époque, c’était d’avoir douze joueurs solides, et deux extraterrestres pour les JO. Tout n’a pas pu se faire, mais on a misé sur Antoine » a révélé Daret.