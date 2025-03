PSG - Verratti : Alcool, fêtes… «J’ai été très sévère» !  

La rédaction

Marco Verratti, souvent critiqué pour son hygiène de vie festive au PSG, a été défendu par Claude Makélélé, qui admet avoir été « très sévère » avec lui. Daniel Riolo a récemment confirmé ces excès, affirmant qu’un employé de longue date d’un établissement parisien lui avait donné raison sur les habitudes nocturnes de l’Italien.

Joueur incontournable du PSG pendant 11 ans, Marco Verratti a foulé les pelouses de la Ligue 1 de 2012 à 2023 sous les couleurs du club de la capitale. L’actuel joueur d’Al-Arabi (Qatar) a, pendant de longues années, traîné l’image d’un joueur fêtard, avec une hygiène de vie parfois critiquée. Cette réputation lui a valu de nombreuses critiques de la part d’observateurs du football.

«Un jeune garçon qui aime la vie»

Claude Makélélé est revenu sur le mode de vie de Marco Verratti lorsqu’il évoluait au PSG, dans un entretien accordé au média Carré. L’ancien milieu de terrain reconnaît avoir été sévère avec le joueur italien :

«J’ai été très sévère avec lui. J’étais souvent sévère avec lui. Je savais ce qu’il était. C’est un jeune joueur, un jeune garçon qui aime la vie comme tout le monde. On a le droit, je lui disais, mais il y a des moments où il faut savoir faire attention… Quand j’étais là, je lui rappelais cela.»

«Les gens ne veulent pas vous croire»

Marco Verratti a souvent été la cible de critiques, notamment de la part du chroniqueur de RMC, Daniel Riolo, qui avait révélé récemment dans L’After Foot :

«Je vais raconter une anecdote. Samedi soir, j’étais invité à une soirée dans un établissement nocturne de qualité à Paris. À un moment, je vais aux toilettes et je suis rattrapé par un membre du personnel. On discute deux secondes et il me dit : "Vous savez, je travaille ici depuis 20 ans, j’ai tout vu ici. Verratti, vous aviez raison, les gens ne veulent pas vous croire."»