Mercato - PSG : Leonardo toucherait au but avec ce coéquipier de Cristiano Ronaldo !

Publié le 21 décembre 2019 à 12h15 par T.M.

Recalé par Emre Can durant le dernier mercato estival, Leonardo n’aurait pas abandonné pour l’Allemand. Et cette fois, le PSG pourrait bien toucher au but avec le joueur de la Juventus.

Le mercato hivernal approche à grands pas et la première recrue du PSG pourrait bien être Emre Can. Actuellement à la Juventus, l’Allemand, pas vraiment dans les plans de Maurizio Sarri, devrait faire ses valises. En effet, selon les informations de Calciomercato.com , le clan Can s’activerait actuellement pour lui trouver un point de chute. Et visiblement, une rencontre serait prévue avec Leonardo. Et cette fois, le directeur sportif du PSG pourrait bien avoir gain de cause.

Can prêt à dire oui ?