Mercato - PSG : La mise au point de Pep Guardiola sur son avenir !

Publié le 21 décembre 2019 à 9h45 par T.M.

Actuellement sur le banc de Manchester City, Pep Guardiola est l’un des rêves du PSG pour remplacer Thomas Tuchel. Toutefois, l’Espagnol ne semble pas avoir en tête un départ des Citizens.

Avec l’incertitude autour de l’avenir de Thomas Tuchel, le PSG commence à préparer la succession de l’Allemand. Alors que l’option Massimiliano Allegri semble peser dans la capitale, Le 10 Sport vous révélait dernièrement qu’un duo Xavi - Pep Guardiola pourrait également s’installer sur le banc du PSG à l’avenir. Actuellement sur le banc de Manchester City, l’Espagnol est au centre de plusieurs rumeurs concernant son avenir, lui qui est sous contrat jusqu’en 2021. Mais face à cela, Guardiola est sorti du silence.

« Je voudrais rester le plus longtemps possible »