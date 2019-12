Mercato - Real Madrid : Haaland aurait fait un choix fort pour son avenir !

Foot - Mercato - Real Madrid

Alors qu’il fait le plus grand bonheur du RB Salzbourg, Erling Braut Haaland aurait séduit le Real Madrid, Manchester United, la Juventus, le RB Leipzig et le Borussia Dortmund. Le buteur norvégien aurait décidé de faire un choix définitif après Noël.

Erling Braut Haaland se serait fixé une date limite pour sceller son avenir. Auteur de huit réalisations en Ligue des Champions, le buteur du RB Salzbourg figurerait sur les tablettes de nombreux cadors européens, et en particulier du Real Madrid et de Manchester United. D’après les dernières informations de Nicolo Schira, Erling Braut Haaland serait actuellement à Manchester avec son entourage pour négocier avec les Red Devils . Toutefois, les dés seraient encore loin d’être jetés en ce qui concerne son avenir.

A en croire le journaliste italien, Erling Braut Haaland serait toujours en contact avec d’autres clubs. La pépite de 19 ans serait encore en pourparlers avec la Juventus, le RB Leipzig et le Borussia Dortmund. Toujours selon Nicolo Schira, Erling Braut Haaland compterait se décider et choisir sa prochaine destination après Noël.

Erling #Håland and his father are in Manchester to talks with Woodward. Mino #Raiola’ll be present in the meeting. #ManchesterUnited are set to negotiate the contract, but not done deal now. Håland is also in talks with #Juventus, #Leipzig and #BVB. He’ll decide after Christmas https://t.co/qSKBcdpfZZ