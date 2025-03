Giroud : Le terrible drame

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Honoré par le Stade de France ce dimanche soir en marge de la rencontre entre l'équipe de France et la Croatie, Olivier Giroud a vécu de nombreux drames par le passé. L'un d'eux a eu lieu lors de son passage à Arsenal (2012-2018) et a été révélé par son frère Romain dans les colonnes du Journal du Dimanche.

Une soirée qu’il n’est pas près d’oublier. Retraité des terrains depuis la fin de l’Euro, Olivier Giroud a été célébré par plus de 80 000 personnes réunies au Stade de France avant la rencontre de Ligue des Nations entre la France et la Croatie (2-0, 5-4 t.a.b). « Je me sens chanceux, honoré, touché et béni » a confié le meilleur buteur de l’histoire des Bleus, entouré de sa femme et de ses quatre enfants. En marge de cette célébration, son grand frère Romain a accordé un entretien au Journal du Dimanche.

L'incroyable geste de Giroud

On apprend qu’Olivier Giroud a vécu des moments remplis d’émotion durant sa carrière, notamment lors de son passage à Arsenal. « Quand il était à Arsenal, une petite fille très malade rêvait de le rencontrer. Elle habitait loin de Londres. Olivier a tout organisé, il a payé le voyage aux parents et à la petite pour passer du temps avec eux. Elle a fermé les yeux quelques semaines après. ça m’a énormément touché » a confié Romain Giroud.

« Il a fallu que ma maman m’accepte »

Olivier Giroud a aussi vécu des drames personnels. Enfant non désiré, l’attaquant du Los Angeles FC a ressenti le besoin de s’affirmer devant sa mère. « Il a fallu que ma maman m’accepte, qu’elle bataille contre elle-même alors que je n’étais pas prévu. Je ne suis pas psychothérapeute, mais il y a peut-être un lien à établir avec mon parcours » avait déclaré le joueur en marge de la sortie de son documentaire en 2024.