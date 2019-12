Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en grand danger pour la succession de Neymar !

Publié le 21 décembre 2019 à 18h15 par B.C.

En cas de départ de Neymar l'été prochain, Leonardo aurait coché le nom de Jadon Sancho pour prendre la relève du Brésilien dans la capitale. Néanmoins, la concurrence pourrait être féroce dans ce dossier.

Malgré les nombreuses négociations dont il a fait l'objet entre le PSG et le FC Barcelone, Neymar est finalement resté dans la capitale l'été dernier, mais l'avenir de l'international brésilien pourrait de nouveau faire parler en 2020. En effet, El Desmarque expliquait il y a quelques jours que Neymar n'aurait pas oublié le Barça, et la réciproque serait vraie. Ainsi, Leonardo préparerait déjà l'éventuelle succession de la star auriverde et aurait notamment coché le nom de Jadon Sancho (Borussia Dortmund) en cas de départ de Neymar. Mais le PSG ne serait pas le seul intéressé par l'international anglais.

Sancho plaît aussi à Manchester United et Chelsea