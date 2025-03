Transferts - PSG : Le clan Hakimi accepte un contrat en or à l’étranger !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Considéré par beaucoup comme le meilleur latéral droit du monde, Achraf Hakimi a renouvelé sa fidélité au PSG en prolongeant son contrat jusqu'en juin 2029. Une histoire d'amour, qui avait pourtant mal débuté. En 2021, son entourage lui avait conseillé de ne pas signer à Paris et de privilégier une grande équipe de Premier League.

A 26 ans, Achraf Hakimi est au sommet de sa carrière. L’international marocain réalise une nouvelle saison exceptionnelle sous les ordres de Luis Enrique caractérisée par quatre buts et six passes décisives en Ligue 1. Visiblement, l’arrière droit se sent bien aussi puisqu’il vient de prolonger son contrat avec le PSG jusqu’en juin 2029.

Hakimi proche de rejoindre l'Angleterre

Pourtant entre les deux parties, l’histoire avait bien mal commencé. Selon les informations dévoilées par L’Equipe, Hakimi a longtemps hésité avant de donner son accord au PSG. Car en 2021, au moment de quitter l’Inter, le club parisien n’était pas le seul présent dans ce dossier. Chelsea était passé à l’action en lui proposant un contrat pharamineux.

Le PSG a raflé la mise de justesse

Cette proposition avait convaincu l’entourage du joueur, qui avait fait pression pour qu’il rejoigne l’Angleterre. Mais après mûre réflexion, Hakimi a fini par donner son accord au PSG. Un choix qu’il ne semble pas regretter.