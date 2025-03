PSG : Violence, crachats… Un proche d’Al-Khelaïfi balance !

Axel Cornic

Attendu depuis plusieurs semaines, Le Complément d’enquête sur Nasser Al-Khelaïfi a été diffusé ce jeudi 27 mars sur France 2. Au menu, plusieurs révélations concernant le patron du Paris Saint-Germain, notamment de la part de l’un de ses anciens collaborateurs, condamné à mort en 2023 par le tribunal pénal du Qatar.

Les premiers extraits ont fait beaucoup de bruit. Concerné par une enquête approfondie de France Télévision qui a duré près d’un an, Nasser Al-Khelaïfi est pointé du doigt dans des nombreuses affaires. C’est notamment le cas avec celle le liant à un certain Hicham Karmoussi, qui a été le majordome du président du PSG pendant des nombreuses années et qui est désormais poursuivi au Qatar, avec une condamnation à mort en 2023.

« Les gens ne savent pas la vérité »

A visage couvert, il a raconté la vie aux côtés de Nasser Al-Khelaïfi, qui ne semblait pas être de tout repos. « Les gens ne savent pas la vérité. Ils pensent qu’on a eu la belle vie, les jets et tout ça. Ce n’est pas ça la vérité. Je n’avais pas le droit de voir ma famille. Il fallait que je reste avec lui 24h/24 » a expliqué Hicham Karmoussi, dans ce Complément d’enquête intitulé Pouvoir, scandale et gros sous : les hors-jeu du PSG.

« Si tu ne réponds pas ? Tu vas avoir des problèmes »

« Je n’avais pas vacances. Si j’étais fatigué, je ne pouvais pas dormir. Je devais dormir que quand le patron dormait. Quand tu travailles, tu reçois des e-mails à 3, 4, 6h du matin. Tu es obligé de répondre » a poursuivi l’ancien proche du boss du PSG, révélant avoir subi des pressions au cours des dernières années. « Si tu ne réponds pas ? Tu vas avoir des problèmes. Il y a eu de la violence ? Violence pas physique, mais morale. Des crachats ? Oui. Des insultes ».