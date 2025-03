Florent Manaudou en plein ménage à trois, la surprise !

Amadou Diawara

Associé à Elsa Bois dans Danse avec les Stars, Florent Manaudou doit se préparer à réaliser une chorégraphie de contemporaine pour le prime. Et comme l'a annoncé la danseuse professionnelle à son partenaire, une troisième personne - qui devrait faire partie de l'entourage du nageur - va se joindre à eux. Reste à savoir quelle est son identité.

En lice à Danse avec les Stars, Florent Manaudou fait équipe avec Elsa Bois. Dans une vidéo publiée par TF1, la danseuse professionnelle a annoncé le programme de la semaine à son partenaire. Sur une contemporaine, Florent Manaudou et Elsa Bois vont avoir pour challenge de danser avec une troisième personne, dont l'identité va rester secrète jusqu'au dernier moment.

«C'est le prime des danseurs mystères»

« En plus de ça (la contemporaine), tu vas avoir un autre challenge à relever cette semaine : c'est le prime des danseurs mystères. Tu vas avoir quelqu'un, je suppose que tu connais, qui va venir nous rejoindre dans la chorégraphie. Vous n'aurez jamais répété ensemble. Toi, tu vas devoir apprendre la choré de ton côté, et l'autre personne aura appris de son côté la chorégraphie, et vous vous retrouverez qu'en direct. Je sais que pour toi, qui aime maitriser ton environnement, ça sera difficile », a déclaré Elsa Bois.

«D'avoir une tierce personne, c'est un challenge»

Dans la foulée, Florent Manaudou a fait part de son ressenti avant de relever ce grand défi de danser à trois. « Je pense que c'est encore plus difficile dans une contemporaine, où je dois me raconter, ou du moins raconter mon histoire. D'avoir une tierce personne, à qui peut-être je n'ai pas raconté cette histoire, s'introduire dans ce truc-là... c'est un challenge », a confié le nageur, avant qu'Elsa Bois lui fasse part de ses consignes : « L'idée dans cette chorégraphie contemporaine, c'est que tu me racontes un peu ton histoire, et en fait, au moment où tu me l'a raconté, quand cette autre personne arrive, qu'on lui raconte à deux en fait. Si on arrive à faire ça, ça peut vraiment être très cool ». D'après les indiscrétions de Voici, Florent Manaudou et Elsa Bois sont devenus très proches depuis le début de Danse avec les Stars. Alors qu'elle a officialisé sa rupture avec Michou, son ancien partenaire dans l'émission, la danseuse professionnelle serait désormais en couple avec le nageur.