Danse avec les Stars : Florent Manaudou a rompu, l'indice de son ex ?

La rédaction

Florent Manaudou est au cœur des rumeurs concernant sa vie sentimentale. Alors qu’il participait à Danse avec les stars en couple avec Lola Dumenil, des indices laissent entendre une possible rupture. L’influenceuse reste silencieuse sur Instagram, alimentant les spéculations. Le nageur a cependant démenti toute relation avec sa partenaire de danse, Elsa Bois.

Pour la 14e saison de Danse avec les stars, TF1 a contacté plusieurs figures du monde du sport pour participer à l’émission. Parmi eux, Frank Lebœuf, Adil Rami, Nelson Monfort et Florent Manaudou. Ce dernier est actuellement au centre des spéculations en raison de sa proximité avec sa partenaire Elsa Bois, alors qu’il avait entamé l’aventure en couple avec l’influenceuse Lola Dumenil.

Un indice de son ex ?

Depuis quelque temps, Lola Dumenil reçoit de nombreux messages sur Instagram au sujet de sa relation avec le nageur. Certains internautes ont remarqué que Florent Manaudou ne likait plus ses publications, alimentant les rumeurs d’une rupture. « Florent ne like plus », « Coucou Lola, franchement tu es magnifique !!!!! Profite bien… mais sans t’offenser, es-tu toujours avec Florent ? », peut-on lire dans des messages rapportés par Pure People. Pourtant, l’influenceuse reste silencieuse, laissant planer le doute sur leur situation.

Le démenti de Florent Manaudou

Face à ces rumeurs, Florent Manaudou a pris la parole dans 50’Inside pour mettre les choses au clair : «Là, ce n'est pas du tout le cas. C'est sûr que c'est une émission un peu spéciale, car on doit danser très proche, on passe beaucoup de temps ensemble, c'est un moment très cool à vivre, mais c'est vrai que pour l’entourage, ça peut être un peu différent.» Alors que récemment, Voici révélait sa relation avec Elsa Bois, un proche avait expliqué : «Sans doute, ils avaient envie de profiter l’un de l’autre avant le départ de Florent pour Marseille. Ils n’allaient pas se voir pendant une semaine...».