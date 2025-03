Clash avec SDM : Riolo répond à son invitation !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

SDM avait allumé la mèche à l’hiver 2024 en chantant sur un titre de Booba le passage suivant : « la mère à Riolo, le père à Riolo », destiné à l’éditorialiste de RMC. Le rappeur et supporter du PSG a remis ça au Parc des princes dimanche dernier, engendrant une invitation à s’expliquer émise par Daniel Riolo et refusée par SDM. Le consultant de la radio a remis ça.

Daniel Riolo est une « vedette » selon ses enfants. Et ce, à cause ou grâce à la mention de SDM sur le titre Dolce Camara sur lequel il pose un couplet en collaboration avec Booba. « La mère à Riolo, le père à Riolo ». Néanmoins, ce n’est pas l’amour fou entre les deux hommes quand bien même l’éditorialiste de RMC a invité le rappeur natif de Meudon à venir s’exprimer pendant une émission de l’After Foot concernant le fait que SDM « déteste » Riolo plus que quiconque.

«Je t’expliquerai pourquoi je t’aime pas, même si ça semble évident pour tout le monde sauf pour toi»

Cette invitation a été faite dans la foulée du Classique entre le PSG et l’OM dimanche dernier, remporté par les Parisiens sur le score de 3 buts à 1. En avant-match, SDM avait signé une performance au Parc des princes en interprétant notamment Dolce Camara. Sur ses réseaux sociaux, le rappeur a refusé l’invitation de Daniel Riolo en rédigeant le message suivant. « Daniel Riolo, je t’aime pas, mais ne crois surtout pas que tu hantes mes pensées l’ami. La bise aux enfants et la discussion, on se la fait quand tu veux, je t’expliquerai pourquoi je t’aime pas, même si ça semble évident pour tout le monde sauf pour toi. Jamais dans ton émission, mais quand tu veux ».

«Son invitation ? Qu’il vienne»

Lundi soir, Daniel Riolo a réitéré une invitation destinée à SDM en laissant cela entre les mains du désormais ex-rappeur du label de Booba 92i. « Son invitation ? Qu’il vienne. J’ai essayé de répondre un membre de son entourage, on va voir ce qu’il va répondre ».