Mercato - OL : Juninho est déjà en grande difficulté pour cet hiver !

Publié le 22 décembre 2019 à 5h00 par A.M.

Contraint de se renforcer cet hiver afin de compenser les blessures graves qui ont frappé l'effectif de l'OL, Juninho a déjà subi de nombreuses déconvenues avant même l'ouverture du mercato.

« On va voir si on a de belles opportunités, des joueurs avec beaucoup de personnalité, qui peuvent nous aider dans cette compétition. Si on peut faire un joueur par secteur, un derrière, un en milieu, et un en attaque, ce serait l’idéal. Comme je le disais il nous faut des joueurs avec de la personnalité, de l’expérience, c’est ce qui nous manque dans l’équipe. C’est mon avis, mais on va écouter Rudi, Florian et le président . » Juninho l'a récemment confié, l'Olympique Lyonnais devra recruter cet hiver afin de compenser les graves blessures de Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde. Et le directeur sportif de l'OL est déjà au travail, mais rien n'est simple.

Juninho déjà recalé par trois grands noms