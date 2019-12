Foot - Mercato - OL

EXCLU - Mercato - OL : 4M€ de salaire, 70M€ de transfert… Les chiffres du dossier Lemar !

Publié le 19 décembre 2019 à 13h20 par Alexis Bernard

Pisté par l’OL, Thomas Lemar semble un trop gros poisson pour les Gones. L’affaire parait même impossible à boucler.

En difficulté du côté de l’Atletico de Madrid, Thomas Lemar figure sur les tablettes de l’Olympique Lyonnais. Le champion du monde fait même partie des priorités de Juninho et Jean-Michel Aulas pour le mercato d’hiver. Ils voient en lui le joueur parfait pour suppléer Jeff Reine-Adélaïde, victime d’une rupture des ligaments croisés. Mais la venue de Thomas Lemar a un coût et l’OL ne semble pas avoir les moyens de se l’offrir. A commencer par le salaire du joueur, d’un montant de 4 millions d’euros net par saison. Des prétentions salariales quasiment impossible à assumer pour les Gones, dont la masse salariale est déjà bien chargée. Par ailleurs, l’Atletico de Madrid est d’accord pour céder son joueur à condition de récupérer la somme investie à l’été 2018, soit 70 millions d’euros. Par un transfert ou un prêt avec une option d’achat obligatoire, les Colchoneros sont intransigeants sur le prix : 70 millions d’euros ou rien. Un dossier plus que compliqué à boucler pour l’OL. De son côté, le joueur serait partagé face au défi proposé par l’écurie lyonnaise.