Foot - Mercato - OL

EXCLU - Mercato - OL : Le dossier Nzonzi en très bonne voie

Publié le 19 décembre 2019 à 12h43 par Alexis Bernard

Parmi toutes les pistes actuellement étudiées par l’OL, celle menant à Steven N’Zonzi est clairement la plus avancée.