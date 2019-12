Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette nouvelle sortie fracassante sur Pogba !

Publié le 22 décembre 2019 à 4h00 par A.M.

Bien que Paul Pogba reste une priorité aux yeux de Zinedine Zidane, le transfert du milieu de terrain de Manchester United s'annonce bien compliqué.

« Paul ne sera pas vendu en janvier (le mercato hivernal ouvre ses portes le 1er janvier, ndlr). J’espère qu’il jouera avant la fin de l’année mais je ne vais pas le forcer. Je ne peux pas prendre le risque de subir des contretemps ou des blessures ». Interrogé sur l'avenir de Paul Pogba, Ole Gunnar Solskjaer s'est montré catégorique, il ne compte pas voir partir son milieu de terrain. Un coup dur pour Zinedine Zidane qui souhaite absolument attirer son compatriote au Real Madrid. Et Mino Raiola en a rajouté une couche dans ce dossier.

«Paul est vraiment revenu à la maison à Manchester»