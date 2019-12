Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se précise pour le premier renfort de l’hiver pour Leonardo…

Publié le 22 décembre 2019 à 6h30 par T.M.

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes le 1er janvier, le premier renfort du PSG commencerait à se préciser.

A quoi faut-il s’attendre pour le mercato hivernal du PSG ? Alors que Leonardo et Thomas Tuchel ont dernièrement dit que cela pourrait être calme durant le mois de janvier, le directeur sportif pourrait bien en décider autrement. En effet, Leonardo semblerait décidé à attirer un nouveau milieu de terrain et multiplierait les pistes pour trouver l’heureux élu. Toutefois, un dossier semble prendre de plus en plus d’ampleur du côté du PSG : Emre Can (Juventus).

Emre Can futur joueur du PSG ?

Pas dans les plans de Maurizio Sarri à la Juventus, Emre Can devrait entamer un nouveau chapitre dans sa carrière cet hiver. Et cela pourrait bien être du côté du PSG. C’est en tout cas ce qu’explique Calciomercato.com ce samedi. En effet, selon le média italien, les agents de l’Allemand lui chercheraient actuellement un point de chute et pourraient prochainement se réunir avec Leonardo. Et alors que Can avait recalé le PSG durant l’été, cette fois, l’Allemand serait disposé à dire oui.