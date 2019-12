Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut piocher chez un cador européen !

Publié le 22 décembre 2019 à 4h15 par A.M.

A quelques jours de l'ouverture du mercato d'hiver, Leonardo semble bien décidé à aller piocher du côté de la Juventus. Explications.

Les clubs commencent à sérieusement s'activer en coulisse. Il faut dire que le mercato d'hiver ouvrira ses portes le 1er janvier prochain et se terminera le 31 janvier prochain. L'occasion pour le PSG de tenter de dénicher quelques coups afin de compléter l'effectif de Thomas Tuchel. Et dans cette optique, Leonardo aurait flairer deux belles affaires du côté de la Juventus.

Leonardo a deux pistes du côté de la Juve