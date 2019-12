Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quelle doit être la priorité hivernale de Leonardo ?

Publié le 22 décembre 2019 à 12h01 par La rédaction mis à jour le 22 décembre 2019 à 12h03

À quelques jours de l'ouverture du mercato hivernal, Leonardo s'activerait dans de nombreux dossiers. Mais entre les achats, ventes et prolongations, sur quel dossier doit se focaliser le directeur sportif du PSG ? C'est notre sondage du jour !

La première partie de saison s'est donc achevée ce samedi soir pour le PSG, avec une belle victoire face à Amiens (4-1) sur la pelouse du Parc des Princes. Leonardo peut donc désormais se concentrer sur le mercato hivernal, et le directeur sportif parisien a du pain sur la planche. En effet, l'Italo-brésilien aurait d'ores et déjà ouvert les discussions pour plusieurs joueurs, dont Emre Can et Mattia De Sciglio selon les informations de RMC . Les deux joueurs de la Juventus ne seraient pas les seuls pistés par le PSG puisque le club de la capitale s'intéresserait également à Allan et Sandro Tonali. Mais Leonardo doit-il à tout prix recruter en janvier ?

Vendre, recruter, prolonger... Quelle est la vraie priorité de Leonardo ?