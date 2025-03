PSG : Le clash révélé dans la presse !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La personnalité de Nasser Al-Khelaïfi fait couler beaucoup d'encre, et tout particulièrement ces derniers jours avec le Complément d'Enquête qui lui a été consacré sur France 2. Bernard Caïazzo, ex-président de l'ASSE, raconte d'ailleurs le clash mémorable qui l'a opposé par le passé au président du PSG au sujet des élections à la LFP.

Dans un large entretien accordé à Foot Mercato dimanche, Bernard Caïazzo a pris la parole au sujet de Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG se retrouve en pleine tourmente médiatique avec la diffusion jeudi dernier d'un Complément d'Enquête qui lui était consacré, visant à pointer du doigt ses méthodes. Mais de son côté, l'ancien co-président de l'ASSE assure la défense d'Al-Khelaïfi, même s'il avoue s'être clashé une fois avec le patron du PSG.

« On a eu un accrochage sévère »

« Nasser, c’est moi qui le reçois pour la première fois à Paris. J’étais président du collège de Ligue 1. Je me suis disputé une fois avec lui, le jour de l’élection de Vincent Labrune. Car moi j’avais voté Labrune et Nasser ne voulait pas, il m’avait demandé de voter Denisot. On a eu un accrochage sévère. Mais ça arrive partout. J’en ai vu des accrochages moi. Une fois entre Jean-Claude Plessis et Jean-Michel Aulas. Ou entre Aulas et Diouf, j’ai même cru qu’ils allaient se mettre sur la gueule », indique Caïazzo. Et en dépit de cet accrochage, il garde un excellent souvenir d'Al-Khelaïfi.

Caïazzo défend Al-Khelaïfi

« Celui qui reçoit le mieux de tous les clubs, c’est Nasser et tout le monde le dira. Mais il est comme tout le monde, il a ses défauts. Il a des certitudes, je lui ai dit. Quand tu as des convictions d’accord, mais les certitudes, c’est autre chose. Nasser son défaut, c’est que c’est un compétiteur, il veut absolument réussir », poursuit l'ancien dirigeant de l'ASSE. Voilà qui est clair.