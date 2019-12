Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Valverde fait une grande annonce sur le mercato hivernal !

Publié le 22 décembre 2019 à 7h00 par La rédaction

Ernesto Valverde a titularisé Carles Alena et Arturo Vidal dans l’entrejeu face à Alavés ce samedi. Et le technicien espagnol n’a pas caché sa satisfaction devant la prestation de ses deux joueurs annoncés sur le départ.

Le FC Barcelone s'est de nouveau imposé en Liga ce samedi face à Alavés (4-1). Et pour cette rencontre, Ernesto Valverde avait décidé de titulariser dans l'entrejeu Carles Alena et Arturo Vidal. Pourtant, les deux joueurs n’ont pas fait partie des premiers choix du technicien catalan depuis le début de la saison. Ainsi, leur avenir au FC Barcelone demeure incertain d’autant plus que les deux milieux de terrains ne manqueraient pas de prétendants. Arturo Vidal, buteur ce samedi, serait très apprécié par Antonio Conte du côté de l’Inter tandis que Carles Alena pourrait être prêté à Getafe ou au Betis cet hiver.

« Ils seront avec nous au début de l'année. Je compte sur eux »