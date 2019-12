Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone se prépare à revenir à la charge pour Neymar !

Publié le 24 décembre 2019 à 9h30 par La rédaction

Alors que son transfert avorté au FC Barcelone a agité le dernier mercato estival, Neymar pourrait de nouveau connaître un été agité. Le club catalan pourrait revenir à la charge pour tenter de s’offrir l’attaquant du PSG.

« Pourquoi vouloir partir d'ici ? J'ai encore deux ans de contrat, l'équipe continue de progresser (...) Ma priorité, c'est le PSG » déclarait Neymar le 17 décembre dernier à France Football croyant ainsi mettre fin aux spéculations sur son avenir. Il faut dire que l’attaquant du PSG avait connu un été agité. Arrivé à Paris en août 2017, Neymar aurait voulu retourner au FC Barcelone lors du dernier mercato estival et aurait fait le forcing auprès de sa direction pour parvenir à ses fins. Mais aucun accord entre les deux clubs n'a été trouvé et l'attaquant est finalement resté au PSG renforçant un peu plus l'attaque parisienne. Mais le feuilleton Neymar pourrait de nouveau être au centre de l'actualité et pourrait repartir de plus belle lors du prochain mercato estival.

Le FC Barcelone prêt à retenter sa chance pour Neymar