Mercato - PSG : Edinson Cavani a-t-il encore sa place au PSG ?

Cet hiver pourrait signer le départ d'Edinson Cavani au Paris Saint-Germain. Selon vous, l'Uruguayen a-t-il toujours une place au PSG ? C'est notre sondage du jour !

L'histoire entre Edinson Cavani et le Paris Saint-Germain, qui dure depuis un plus de six ans, pourrait prendre fir cet hiver. L'attaquant est en effet sous contrat avec le PSG jusqu'en juin prochain et selon nos informations, il souhaiterait aller au bout pour négocier avec le club de son choix l'été prochain. L'avenir d'Edinson Cavani a pris une nouvelle tournure à quelques jours du début du mercato estival, puisque Gianluca Di Marzio a annoncé qu'il avait trouvé un accord avec l'Atlético de Madrid. Les dirigeants madrilènes pousseraient auprès du Paris Saint-Germain pour avoir le joueur dès le mois de janvier, à six mois du terme de son contrat. A en croire RMC Sport , le PSG serait ouvert à un départ du meilleur buteur de son histoire, qui pourrait ainsi disputer la seconde partie de saison sous les ordres de Diego Simeone. Selon vous Edinson Cavani doit-il céder aux avances de l'Atlético de Madrid, ou a-t-il toujours une place au Paris Saint-Germain ?

Le moment est peut-être venu de se dire adieu...

Un joueur du calibre d'Edinson Cavani serait utile à n'importe quel club au monde. Son professionnalisme n'est plus à prouver et dans l’effectif actuel, il reste l'un des dernières véritables piliers du Paris Saint-Germain. L'amour inconditionnel que lui portent les supporters est également un facteur à prendre en compte. Rarement un joueur du projet de QSI a eu un tel impact sur les fans du PSG et un départ d'Edinson Cavani pourrait bien provoquer des réactions dans les travées du Parc des Princes. Force est pourtant de constater, qu'Edinson Cavani n'est plus indispensable comme avant. Thomas Tuchel ne semble plus vraiment compter sur lui et lui préfère un Mauro Icardi qui réalise d'excellentes prestations. Le joueur prêté par l'Inter a en effet marqué presque cinq fois plus de buts qu'Edinson Cavani depuis le début de la saison (14 contre 3), même si l'Uruguayen a longtemps été blessé. Icardi représente l'avenir avec ses 26 ans, contre les 32 de Cavani. Un avenir que le Paris Saint-Germain pourra se payer pour 70M€, montant de son option d'achat. Edinson Cavani semble dans ce cas avoir tout intérêt à rejoindre une équipe comme l'Atlético de Madrid, au style de jeu qui colle bien avec lui et, surtout, un club qui joue le très haut niveau européen.



Alors, selon vous Edinson Cavani a-t-il encore sa place au PSG ?