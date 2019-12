Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato - OM : Un problème de salaire pour Ghoulam ?

Publié le 24 décembre 2019 à 11h36 par Alexis Bernard

Sur les tablettes de l’OM, Faouzi Ghoulam serait chassé pour le mercato d’hiver. Mais son salaire pose question.

L’OM cherche à se renforcer au poste de latéral gauche. Si Jordan Amavi revient bien, André Villas-Boas souhaite pouvoir s’appuyer sur un profil plus solide. Sur les tablettes de l’OM depuis plusieurs mois, Faouzi Ghoulam serait sur le départ du côté de Naples, où il n’a plus la confiance de son entraîneur. Selon nos informations, il est exact que l’OM a pris contact avec Faouzi Ghoulam dans la perspective d’un prêt sur la deuxième partie de saison. En revanche, la question de son salaire se pose. L’OM n’a pas les moyens de prendre l’intégralité de son salaire en charge en l’état actuel des choses et des finances phocéennes. Seule une participation de Naples, avec une prise en charge de son salaire, pourrait débloquer la situation. Visiblement, cela ne fait- pour le moment - pas partie des intentions napolitaines. A suivre...