Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La vente de Philippe Coutinho précipitée par Neymar ?

Publié le 24 décembre 2019 à 11h00 par La rédaction

Le FC Barcelone pourrait de nouveau tenter de s’offrir Neymar lors du prochain mercato estival. Une opération qui pourrait avoir raison du passage de Philippe Coutinho au FC Barcelone.

La presse espagnole a lâché une petite bombe ce mardi en annonçant que le FC Barcelone aurait bien l’intention de revenir à la charge pour Neymar. Alors que le PSG serait occupé à prolonger Kylian Mbappé, le club catalan pourrait profiter de la situation pour s’attacher les services du Brésilien lors du prochain mercato estival. Une opération qui pourrait ne pas rester sans conséquence au sein de l’effectif du FC Barcelone. Afin d’alléger sa masse salariale et pour tenter d’amortir les 180M € nécessaires à une opération Neymar, le club catalan devrait être amené à se séparer de plusieurs joueurs à la fin de la saison.

Coutinho sur le départ ?