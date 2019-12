Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé lâche ses vérités sur sa relation avec Neymar !

Publié le 23 décembre 2019 à 13h45 par H.G. mis à jour le 23 décembre 2019 à 13h48

Alors que plusieurs rumeurs ont évoqué des tensions et une rivalité entre Neymar et Kylian Mbappé, le Français a tenu à mettre les choses au clair au sujet de ses liens avec l’international brésilien.

Arrivés ensemble au PSG à l’été 2017, Neymar et Kylian Mbappé ont connu des trajectoires opposées ces dernières années. Si le premier a été gravement blessé au pied droit à deux reprises, ratant ainsi sa Coupe du Monde 2018 et étant absent de la Copa America 2019, le second s’est affirmé comme l’un des meilleurs joueurs du monde en remportant le Mondial 2018 et en titillant Lionel Messi pour le Soulier d’Or en 2019. De quoi nourrir une frustration chez Neymar et de développer une rivalité entre les deux hommes comme certaines rumeurs le suggéraient ? Absolument pas, affirme Kylian Mbappé. En effet, l’attaquant français de 21 ans a profité d’une interview accordée au magazine France Football après avoir été élu joueur français de l’année pour expliquer qu’il n’y avait aucune rivalité entre lui et son coéquipier. Et aux yeux de l’AS Monaco, Neymar reste la superstar numéro un du PSG.

« J’ai été boulversé d’entendre tout ça »