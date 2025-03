PSG : Un gros coup annoncé avec un champion du monde !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Revenu d'une terrible blessure au tendon d'Achille, Presnel Kimpembe attend toujours son moment. Pour l'instant, Luis Enrique l'incorpore périodiquement sur le terrain, pour éviter une rechute. Pour le journaliste Karim Bennani, des places seront sûrement à prendre dans la dernière ligne droit, ce qui pourrait jouer en faveur du champion du monde 2018.

La frustration monte chez Presnel Kimpembe. Remis d’une blessure au tendon d’Achille, le défenseur n’a disputé que 55 minutes de jeu depuis son retour dans le groupe en janvier prochain. Mais pour Luis Enrique, l’international français n’est plus très loin de retrouver la plénitude de ses moyens physiques.

Luis Enrique vend la mèche

« Je crois que dans le cas de Presnel, c'est un joueur très important pour l'équipe, pour le groupe. Les gens pensent qu'on ne peut aider l'équipe que sur le terrain, mais c'est faux. On est dans un processus d'amélioration physique. Et on le voit clairement. Je souhaite le voir dans les meilleures conditions pour qu'il ait du temps de jeu et qu'il puisse démarrer un match » a confié l’entraîneur du PSG en conférence de presse.

« Il a un gros coup à jouer »

Avec le quart de finale de Ligue des champions qui se profile, le PSG pourrait être tenté de faire tourner son effectif dans la dernière ligne droite de la saison. Une rotation dont pourrait profiter Kimpembe selon Karim Bennani. « Il faut voir dans quel état d’esprit et physique il se trouve. Il a un gros coup à jouer sur les cinq, six derniers matches de la saison. Il faut engranger un maximum de temps de jeu en vue de la saison prochaine, ce sera au PSG ou ailleurs. Mais c’est intéressant pour Luis Enrique d’avoir un joueur qui peut entrer dans la rotation. Je préfère faire jouer des joueurs, qui sont en recherche de temps de jeu » a confié le journaliste sur le plateau de L’Equipe de Greg.