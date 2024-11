PSG : Le «nouveau Kimpembe» arrive !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Plus d'un an et demi après sa dernière apparition sur un terrain de football, Presnel Kimpembe continue de se préparer pour son grand retour. Désormais âgé de 29 ans, le défenseur formé au PSG a du se montrer patient le temps de sa longue convalescence, et il annonce d'ailleurs que c'est un tout nouveau Kimpembe qui reviendra.

26 février 2023. Cette date ne vous dit probablement rien, mais pour Presnel Kimpembe, elle est criante. Et pour cause, c'est la dernière fois qu'il est apparu sur un terrain de football. C'était sur la pelouse du Vélodrome lors de la large victoire du PSG contre l'OM (3-0). Mais le défenseur central avait du laissé ses coéquipiers à la 16e minute. Quelques semaines après son retour après un problème au tendon d'Achille, cette fois-ci, Presnel Kimpembe a vu son tendon lâcher, c'est une rupture totale. Et alors qu'il a repris l'entraînement collectif, il veut désormais faire son grand retour. Et ce n'est plus le même Kimpembe.

«Vous allez découvrir un nouveau Presnel»

« Patient. Sans parler de foot. Patient et j'attends juste le bon moment, la bonne heure. Quand ça va faire "ding", ça sera le moment et vous allez découvrir un nouveau Presnel. Toujours prêt à défendre les couleurs du club, à 100%, avec la même dalle, la même hargne », lance le défenseur du PSG dans une interview accordée au Canal Football Club, avant d’évoquer la concurrence qui l’attend à son retour.

«Dans toutes les équipes il y a des grands joueurs et de la concurrence»

« Dans toutes les équipes il y a des grands joueurs et de la concurrence, c'est normal. Je l’ai connue quand je suis arrivé, je la connais encore aujourd’hui et demain, ce n'est pas un problème. J’ai commencé, il y avait les plus grands. J’ai joué avec Thiago Silva, Marquinhos, David Luiz, Zoumana Camara, Abdou Diallo. La concurrence, je la connais », ajoute Presnel Kimpembe.