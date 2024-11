Mercato - PSG : Transfert surprise cet hiver pour oublier Mbappé ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le PSG caracole en tête de la Ligue 1 avec une avance confortable, son parcours en Ligue des champions s'avère bien moins reluisant. En difficulté sur la scène européenne, le club parisien pourrait se tourner vers le mercato hivernal pour étoffer son effectif. Dans ses colonnes du jour, L’Équipe cite Christopher Nkunku comme une piste envisageable.

Avec 29 points au compteur et déjà six unités d’avance sur son dauphin monégasque, le PSG domine largement la Ligue 1, mais le bilan européen est nettement plus contrasté. Avec une seule victoire à l’arraché au compteur, face à Gérone, pour un nul et deux défaites, la bande à Luis Enrique est en positon défavorable pour la qualification et n’a plus le droit à l’erreur contre le Bayern Munich (26 novembre), Salzbourg (10 décembre), Manchester City (22 janvier) et Stuttgart (29 janvier). Le PSG abordera-t-il la seconde partie de saison avec du renfort ?

Nkunku peut-il intéresser le PSG ?

C’est la question qui se pose à l’approche du mercato hivernal lorsque l’on constate le manque d’efficacité du PSG en Ligue des champions, avec seulement trois buts inscrits. Meilleur buteur de Ligue 1, Bradley Barcola n’a pas encore trouvé la faille tandis que Randal Kolo Muani ne semble plus rentrer dans les plans de Luis Enrique, en Championnat comme en Coupe d’Europe. Dans ses colonnes du jour, L’Équipe présente alors Christopher Nkunku comme une opportunité de marché pour le PSG, qui n’a pas enrôlé d’attaquant l’été dernier après le départ de Kylian Mbappé. Formé dans la capitale, l’international français est en manque de temps de jeu à Chelsea et rentre dans les critères du club, désireux de miser des joueurs polyvalents et capables de s’inscrire dans le collectif, si possible jeune et Français. Plusieurs clubs seraient déjà venus aux renseignements, mais L’Équipe ne précise pas si le PSG fait partie de la liste.

La réponse de Luis Enrique sur le mercato

Interrogé vendredi sur son effectif, Luis Enrique avait quant à lui assuré n’avoir aucun « manque de joueur » dans son effectif : « Bien sûr qu’au cours des dernières fenêtres de transferts, il y a certains joueurs qu’on a essayé d’acheter et qui n’ont pas pu venir, à différents postes. Ils ne sont pas venus parce que les clubs ne te les vendent pas. C’est vrai qu’il y a des joueurs qui voulaient venir, mais le prix était exorbitant. Je suis très satisfait du mercato que nous avons fait et à partir de là, on va développer au mieux l’équipe pour pouvoir résoudre nos problèmes. »