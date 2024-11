C'est annoncé, un nouveau joueur arrive au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Absent des terrains depuis février 2023, Presnel Kimpembe a vécu un véritable calvaire du côté du PSG. Victime d’une rupture du tendon d’Achille, le défenseur central parisien est de retour aux entraînements collectifs. Si son retour officiel se fait attendre, le numéro 3 a confié ce dimanche qu’au moment de son retour, ce dernier défendrait les couleurs parisiennes avec la même hargne qu’avant.

Formé au PSG et peu à peu devenu l’un des leaders du club de la capitale, Presnel Kimpembe a vu sa carrière basculer un soir de février 2023. Alors que le 26, le PSG affrontait l’OM, le défenseur central s’écroulait d’un coup sur la pelouse. Victime d’une rupture du tendon d’Achille, l’une des plus horribles blessures possibles pour un sportif, Presnel Kimpembe démarrait alors son calvaire.

Plus d’un an et demi plus tard, le joueur désormais âgé de 29 ans n’a toujours pas refoulé les pelouses de Ligue 1. Presnel Kimpembe, de retour aux entraînements collectifs depuis peu, affirme vouloir prendre son mal en patience, et avoir retrouvé des bonnes sensations. « Comment je me sens ? Très bien, très très bien. J'ai de très bonnes sensations. J'ai pu reprendre les entraînements collectifs avec l'équipe. Ça a été une longue année », a révélé le joueur du PSG auprès du Canal Football Club ce dimanche soir. Clairement, l’ancien vice-capitaine parisien n’est plus le même homme, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2026 dans la capitale.

« Le Presnel d'aujourd'hui ? Patient, sans parler de foot. J'attends juste le bon moment, la bonne heure », poursuit Presnel Kimpembe, désireux d’attendre le moment opportun pour revenir. « Quand ça va faire "ding" sur la montre et que je saurai que c'est le moment, là vous allez découvrir un nouveau Presnel, toujours prêt à défendre les couleurs du club, à 100%, avec la même dalle, la même hargne ».