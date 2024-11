Un renfort arrive au PSG, c'est imminent ?

Jean de Teyssière

Depuis le mois de février 2023, Presnel Kimpembe n’a plus posé un pied sur un terrain de Ligue 1. Victime d’une rupture du tendon d’Achille face à l’OM, l’international français a vécu quasiment deux années de calvaire. Il voit enfin le bout du tunnel et évoque son retour proche en Ligue 1.

Au PSG, on attend avec impatience le retour de son défenseur central formé au club : Presnel Kimpembe. L’international français est blessé depuis 21 mois mais s’apprête à retrouver les terrains, lui qui a repris récemment les entraînements collectifs.

Kimpembe, le calvaire

Cela fait plus d’un an et demi que Presnel Kimpembe n’a plus joué au football. Depuis le 28 février 2023 très exactement, où il s’est effondré d’un coup sur la pelouse du Vélodrome, victime d’une rupture du tendon d’Achille. La suite a été un long calvaire pour le champion du monde 2018 qui a rechuté à plusieurs reprises. Mais le bout du tunnel approche pour le défenseur central du PSG.

«J’ai de très bonnes sensations»

Le défenseur central du PSG, Presnel Kimpembe a accordé une interview à Canal +. Il y évoque sa forme actuelle : « Comment je me sens ? Très bien, très très bien. J'ai de très bonnes sensations. J'ai pu reprendre les entrainements collectifs avec l'équipe. Ça a été une longue année. »